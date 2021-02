Tiro a segno, l’Italia rinuncia alla tappa di cdm per il Covid-19 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riparte la stagione di Tiro a segno con la tappa di Coppa del Mondo, in programma a Nuova Delhi in India, dal 18 al 29 marzo. La Nazionale Italiana però non parteciperà alle gare per tutelare gli atleti, vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale. Una scelta rischiosa a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo. Niente gare per gli atleti italiani del Tiro a segno Le gare di Coppa del Mondo di Tiro a segno sono valide per il ranking che assegnerà poi i pass per le Olimpiadi. Gli atleti italiani avranno la possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici grazie ai prossimi Europei a fuoco che si svolgeranno ad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Valentina Turisini, medaglia d’argento alle Olimpiadi di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Riparte la stagione dicon ladi Coppa del Mondo, in programma a Nuova Delhi in India, dal 18 al 29 marzo. La Nazionale Italiana però non parteciperà alle gare per tutelare gli atleti, vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale. Una scelta rischiosa a pochi mesi dalle Olimpiadi di Tokyo. Niente gare per gli atleti italiani delLe gare di Coppa del Mondo disono valide per il ranking che assegnerà poi i pass per le Olimpiadi. Gli atleti italiani avranno la possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici grazie ai prossimi Europei a fuoco che si svolgeranno ad Osijek, in Croazia, dal 20 maggio al 6 giugno. Il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Valentina Turisini, medaglia d’argento alle Olimpiadi di ...

Cinque giovani ravennati convocati allo Stage Tecnico Regionale Con la fine di febbraio, riprende ufficialmente l'attività agonistica della Sezione ravennate del Tiro a Segno Nazionale: i cui atleti parteciperanno, nei prossimi due weekend, alla prima Gara Regionale organizzata dalla Sezione di Bologna. La premiazione delle targhe è stata effettuata dall'...

I bar - librerie: dove incontri e scambi non hanno smesso di accadere Lo aveva fatto mettere Feltrinelli, naturalmente, e, quando arrivava, per prima cosa si metteva a giocare con quegli aggeggi [?] e accanto al flipper il baraccone della Coca - Cola, il tiro a segno ...

