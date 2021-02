Tiger Woods sveglio e reattivo dopo l’operazione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Tiger Woods è “sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale”. Arrivano buone notizie sulle condizioni del 45enne golfista statunitense, vittima di ieri di un brutto incidente d’auto nella Contea di Los Angeles. Sul suo account Twitter è stato pubblicato il bollettino medico dell’Harbour-UCLA Medical Center, a seguito dell’intervento chirurgico a cui Woods è stato sottoposto. L’ex numero uno del mondo, in particolare, ha riportato “lesioni ortopediche significative” a tibia e perone della gamba destra, con l’applicazione di viti e perni anche al piede e alla caviglia, ha spiegato il dottor Anish Mahajan.In precedenza, dal dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles, avevano fatto sapere che Woods era cosciente e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) –è “e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale”. Arrivano buone notizie sulle condizioni del 45enne golfista statunitense, vittima di ieri di un brutto incidente d’auto nella Contea di Los Angeles. Sul suo account Twitter è stato pubblicato il bollettino medico dell’Harbour-UCLA Medical Center, a seguito dell’intervento chirurgico a cuiè stato sottoposto. L’ex numero uno del mondo, in particolare, ha riportato “lesioni ortopediche significative” a tibia e perone della gamba destra, con l’applicazione di viti e perni anche al piede e alla caviglia, ha spiegato il dottor Anish Mahajan.In precedenza, dal dipartimento dello sceriffo della Contea di Los Angeles, avevano fatto sapere cheera cosciente e ...

