Tiger Woods | operato dopo l' incidente | video

"È sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza di ospedale", lo hanno reso noto in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter il suo team di medici. dopo aver subito lesioni multiple alle gambe nell'incidente stradale di ieri Tiger Woods ha subito "una lunga procedura chirurgica alla parte inferiore della gamba destra e alla caviglia destra" presso l'Harbor-UCLA medical center di Los Angeles. Ora è vigile, reattivo e rispondente agli stimoli.

