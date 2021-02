Tiger Woods: i dettagli del terribile incidente, i danni riportati e come sta (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le condizioni di salute del campione di golf dopo l'operazione chirurgica a cui si è dovuto sottoporre L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le condizioni di salute del campione di golf dopo l'operazione chirurgica a cui si è dovuto sottoporre L'articolo proviene da Gossip e Tv.

SkySport : ULTIM'ORA Golf, incidente automobilistico per Tiger Woods Estratto da auto distrutta è trasportato in ospedale - Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - LiaCapizzi : Il grave incidente di Tiger Woods, sottoposto a delicato intervento chirurgico. La nota di conferma del suo stori… - Sibilla2021 : Tiger Woods operato per fratture multiple. Mai dare per finito Tiger!” ha scritto Barack Obama su Twitter, l’ex pre… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: 'Tiger Woods è sveglio, reattivo e in ripresa'. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Tiger Woods Foundation dopo il… -