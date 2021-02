Tiger Woods dopo l’incidente: è sveglio e reattivo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tiger Woods dopo l’incidente e il conseguente intervento è “sveglio e reattivo”. Il terribile incidente automobilistico è avvenuto martedì mattina e ha causato “lesioni significative” alla gamba destra. Come sta Tiger Woods dopo l’incidente? “Attualmente è sveglio, reattivo e si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale“, si legge in una dichiarazione rilasciata martedì sera sul suo account Twitter dalla sua fondazione TGR. “Grazie ai meravigliosi dottori e al personale ospedaliero dell’Harbour UCLA Medical Center, al dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e ai vigili del fuoco. Il vostro sostegno e la vostra assistenza sono stati eccezionali.” Nella stessa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 febbraio 2021)e il conseguente intervento è “”. Il terribile incidente automobilistico è avvenuto martedì mattina e ha causato “lesioni significative” alla gamba destra. Come sta? “Attualmente èe si sta riprendendo nella sua stanza d’ospedale“, si legge in una dichiarazione rilasciata martedì sera sul suo account Twitter dalla sua fondazione TGR. “Grazie ai meravigliosi dottori e al personale ospedaliero dell’Harbour UCLA Medical Center, al dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles e ai vigili del fuoco. Il vostro sostegno e la vostra assistenza sono stati eccezionali.” Nella stessa ...

