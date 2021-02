Tg Politico Parlamentare, edizione del 24 febbraio 2021 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà un Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile a disciplinare il contrasto alla pandemia nel periodo Pasquale. A chiarirlo il ministro della Salute Roberto Speranza che alla Camera ha auspicato la collaborazione attiva di tutti, vera e propria arma in più per sconfiggere il Covid. In questa fase, ha detto Speranza, i vaccini hanno la priorità. “Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, i ritardi non cambieranno l’esito della partita”, ha detto il titolare della Salute che tuttavia ha invitato ad essere chiari: “In questo ultimo miglio – ha detto Speranza – non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia”. Fondamentale, dunque, mantenere un approccio di grande prudenza. LA PROCURA: I RIDER VANNO ASSUNTI Leggi su dire (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sarà un Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile a disciplinare il contrasto alla pandemia nel periodo Pasquale. A chiarirlo il ministro della Salute Roberto Speranza che alla Camera ha auspicato la collaborazione attiva di tutti, vera e propria arma in più per sconfiggere il Covid. In questa fase, ha detto Speranza, i vaccini hanno la priorità. “Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel, i ritardi non cambieranno l’esito della partita”, ha detto il titolare della Salute che tuttavia ha invitato ad essere chiari: “In questo ultimo miglio – ha detto Speranza – non possiamo assolutamente abbassare la guardia: non ci sono oggi le condizioni epidemiologiche per allentare le misure di contrasto alla pandemia”. Fondamentale, dunque, mantenere un approccio di grande prudenza. LA PROCURA: I RIDER VANNO ASSUNTI

