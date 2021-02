“Terza ondata? Covid non ha mai smesso di circolare”

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Non ha senso parlare di prima, seconda o. Il” coronavirus “non ha maidi. Ora in certe aree del Paese la curva dei casi incidenti certamente si impenna, però a livello nazionale l’andamento è ancora a plateau”. Così al Corriere della Sera Giorgio Palù, presidente dell’Aifa (l’Agenzia italiana del farmaco), che, riguardo il focolaio di Bresca precisa che “non abbiamo più bisogno di avvertimenti. Sappiamo già che questo lignaggio virale denominato B.1.1.7 sta prevalendo in gran parte d’Italia oltre che d’Europa. La situazione è comune a molte nostre città dove la variante sta prendendo il sopravvento. Quindi finirà per affermarsi”. “Sicuramente stanno aumentando i casi positivi e quindi la possibilità che più soggetti si debbano ricoverare – spiega il virologo – Sappiamo che il virus ...

Preoccupa la '' della pandemia. In questo scenario il presidente del Consiglio - si legge sul Corriere della Sera - si appresta a varare un nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore dal ...