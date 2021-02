Terza ondata, cosa penso che il Covid dovrebbe averci insegnato finora (Di mercoledì 24 febbraio 2021) di Vincenzo Califano Sono stato una delle tante vittime della seconda ondata di Covid nell’autunno 2020 e, ancora oggi, faccio i conti con i postumi di una malattia che presenta ancora troppi lati oscuri riguardo alle conseguenze che determina nell’organismo di chi sopravvive. A distanza di un anno ci troviamo a vivere la cosiddetta “Terza ondata” che presenta già numerose varianti accertate in grado di vanificare gli sforzi di vaccinare tutta la popolazione, a causa dei tempi lunghi che servono e della penuria dei vaccini disponibili. Diciamo pure che l’arrivo di Mario Draghi alla guida di un governo le cui sembianze sono quelle di un’armata Brancaleone non rappresenta l’attesa e invocata svolta per uscire dall’emergenza e tornare a una “normalità” che, probabilmente, non sarà più quella di prima. Difesa della salute ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) di Vincenzo Califano Sono stato una delle tante vittime della secondadinell’autunno 2020 e, ancora oggi, faccio i conti con i postumi di una malattia che presenta ancora troppi lati oscuri riguardo alle conseguenze che determina nell’organismo di chi sopravvive. A distanza di un anno ci troviamo a vivere la cosiddetta “” che presenta già numerose varianti accertate in grado di vanificare gli sforzi di vaccinare tutta la popolazione, a causa dei tempi lunghi che servono e della penuria dei vaccini disponibili. Diciamo pure che l’arrivo di Mario Draghi alla guida di un governo le cui sembianze sono quelle di un’armata Brancaleone non rappresenta l’attesa e invocata svolta per uscire dall’emergenza e tornare a una “normalità” che, probabilmente, non sarà più quella di prima. Difesa della salute ...

Ultime Notizie dalla rete : Terza ondata Covid Lombardia, Catena (Sacco): "In terapie intensive 150 nuovi ricoveri in settimana" 'Più che di terza ondata parlerei di un ulteriore picco di una seconda ondata mai conclusa, perché le terapie intensive in questi mesi non si sono mai del tutto svuotate', ha poi sottolineato Catena ...

Moratti: posticipare il vaccino per chi ha avuto il Covid Palù, Aifa: la variante inglese sta prendendo il sopravvento 'Non ha senso parlare di prima, seconda o terza ondata. Il virus non ha mai smesso di circolare. Ora in certe aree del Paese la curva dei ...

"Terza ondata? Covid non ha mai smesso di circolare" Adnkronos Vaccini, Lopalco: "Prima dose per tutti e richiamo dopo 12 settimane, così raggiungiamo 100mila pugliesi in più" Non è una cifra da poco, visto che i vaccini servono adesso, in questo momento in cui potrebbe partire la terza ondata". L'assessore regionale alla Sanità Pierluigi Lopalco è stato fra i primi a ...

Vaccino Covid obbligatorio per gli operatori sanitari In tutto il Paese infatti le varianti di coronavirus continuano a correre e per scagionare la possibilità di una terza ondata potrebbero rendersi necessarie delle misure più stringenti e rigide. “La ...

