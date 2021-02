Tennis, Novak Djokovic: “Dovrò stare fermo per qualche tempo a causa dell’infortunio” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la vittoria del nono Australian Open della sua straordinaria carriera, per Novak Djokovic arriverà un momento di pausa forzato. Il Tennista serbo, numero uno del mondo, ha infatti riportato – durante la trasferta a Melbourne – uno strappo addominale con cui ha dovuto convivere ma che, avendoci giocato sopra, sembra essersi trasformato in qualcosa di un po’ più serio. “Come sapete ho subìto uno strappo all’addominale obliquo. La prima risonanza magnetica appena dopo la partita con Fritz – ha affermato Novak Djokovic, nelle parole riportate da UbiTennis – aveva individuato una lesione di 1,7 centimetri, mentre quella a cui mi sono sottoposto ieri ha evidenziato una lacerazione di due centimetri e mezzo. Era pronosticabile, avendoci giocato sopra per giorni. I medici hanno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dopo la vittoria del nono Australian Open della sua straordinaria carriera, perarriverà un momento di pausa forzato. Ilta serbo, numero uno del mondo, ha infatti riportato – durante la trasferta a Melbourne – uno strappo addominale con cui ha dovuto convivere ma che, avendoci giocato sopra, sembra essersi trasformato in qualcosa di un po’ più serio. “Come sapete ho subìto uno strappo all’addominale obliquo. La prima risonanza magnetica appena dopo la partita con Fritz – ha affermato, nelle parole riportate da Ubi– aveva individuato una lesione di 1,7 centimetri, mentre quella a cui mi sono sottoposto ieri ha evidenziato una lacerazione di due centimetri e mezzo. Era pronosticabile, avendoci giocato sopra per giorni. I medici hanno ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE L'AUSTRALIAN OPEN IN FINALE BATTUTO MEDVEDEV 7-5, 6-2, 6-2 #SkyTennis… - TennisWorldit : Novak Djokovic: 'Vaccino obbligatorio per i giocatori? Non c'è nulla di concreto' - TennisWorldit : Toni Nadal: 'Novak Djokovic superiore, ma Medvedev non ha retto mentalmente' - TennisWorldit : McNamee: 'Assurdo che l'Atp non abbia davvero protetto Novak Djokovic' - NoleRulez7 : RT @AlexBillyBisi: Bravo il dissidente @DjokerNole #Nole #NoleFam #Djokovic #TeamDjokovic @jelenadjokovic -