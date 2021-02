Tennis: Matteo Berrettini, si delineano i tempi del rientro. Possibile Miami per rivederlo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo qualche giorno di mistero sulle condizioni di Matteo Berrettini, dopo il problema che l’ha costretto al ritiro dagli Australian Open senza poter giocare gli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas, arriva qualche luce, e a portarla è la Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato da Federica Cocchi del quotidiano rosa, il romano avrebbe uno strappo agli addominali (parte alta) risultante in una lesione di circa 2 centimetri. Una questione, quella delle misure di tali guai, che sembra ormai fin troppo familiare, viste le vicende sia di Novak Djokovic a livello ATP che di Karolina Muchova a livello WTA. Il numero 10 del mondo si è recato per un controllo a Barcellona. E lo ha visitato il dottor Angel Ruiz Cotorro, noto nel circuito per il suo stretto legame con Rafael Nadal. A quanto risulta, la lesione appare in via di guarigione, ma non è ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo qualche giorno di mistero sulle condizioni di, dopo il problema che l’ha costretto al ritiro dagli Australian Open senza poter giocare gli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas, arriva qualche luce, e a portarla è la Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato da Federica Cocchi del quotidiano rosa, il romano avrebbe uno strappo agli addominali (parte alta) risultante in una lesione di circa 2 centimetri. Una questione, quella delle misure di tali guai, che sembra ormai fin troppo familiare, viste le vicende sia di Novak Djokovic a livello ATP che di Karolina Muchova a livello WTA. Il numero 10 del mondo si è recato per un controllo a Barcellona. E lo ha visitato il dottor Angel Ruiz Cotorro, noto nel circuito per il suo stretto legame con Rafael Nadal. A quanto risulta, la lesione appare in via di guarigione, ma non è ...

