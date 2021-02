Tennis, Challenger Gran Canaria 2021: Lorenzo Musetti supera in due partite Alex Marti Pujolras (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si risolve in 97 minuti il primo turno del Challenger ATP Gran Canaria 2021 di Tennis, con la testa di serie numero 1, Lorenzo Musetti, che vince il match contro il qualificato iberico Alex Marti Pujolras con lo score 6-3 7-5. Al secondo turno, in programma domani, giovedì 25, l’azzurro affronterà il qualificato slovacco Alex Molcan. Nel primo set c’è subito uno scambio di break, e l’equilibrio non si spezza più fino al 3-3 senza ulteriori sussulti. Nel settimo gioco Musetti finalmente trova l’allungo grazie al break a quindici, e conferma lo strappo salendo sul 5-3. Lo spagnolo serve per restare nel set nel nono game, ma dal 40-15 Musetti infila quattro punti ed ai ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si risolve in 97 minuti il primo turno delATPdi, con la testa di serie numero 1,, che vince il match contro il qualificato ibericocon lo score 6-3 7-5. Al secondo turno, in programma domani, giovedì 25, l’azzurro affronterà il qualificato slovaccoMolcan. Nel primo set c’è subito uno scambio di break, e l’equilibrio non si spezza più fino al 3-3 senza ulteriori sussulti. Nel settimo giocofinalmente trova l’allungo grazie al break a quindici, e conferma lo strappo salendo sul 5-3. Lo spagnolo serve per restare nel set nel nono game, ma dal 40-15infila quattro punti ed ai ...

