Tennis, ATP Cordoba 2021: Gianluca Mager sconfitto in rimonta dall’argentino Cerundolo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Amara sconfitta per Gianluca Mager nel primo turno del torneo ATP di Cordoba. Il nativo di Sanremo è stato battuto in rimonta dall’argentino Francisco Cerundolo, numero 135 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-1 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un match nel quale il ligure ha sicuramente pagato le sole due palle break sfruttate sulle dieci a disposizione. A partire meglio è proprio Mager, che strappa il servizio all’avversario nel quarto game. Il numero 99 del ranking ATP mantiene il vantaggio fino al decimo game, quando si trova a servire per il primo set. Cerundolo, però, riesce ad ottenere il controbreak e pareggia i conti. Si va al tie-break, che viene dominato dal Tennista azzurro per 7-3. Nel secondo set ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Amara sconfitta pernel primo turno del torneo ATP di. Il nativo di Sanremo è stato battuto inFrancisco, numero 135 del mondo, con il punteggio di 6-7 6-1 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un match nel quale il ligure ha sicuramente pagato le sole due palle break sfruttate sulle dieci a disposizione. A partire meglio è proprio, che strappa il servizio all’avversario nel quarto game. Il numero 99 del ranking ATP mantiene il vantaggio fino al decimo game, quando si trova a servire per il primo set., però, riesce ad ottenere il controbreak e pareggia i conti. Si va al tie-break, che viene dominato dalta azzurro per 7-3. Nel secondo set ...

