Tenacia e ottimismo, Alessandra Carè per la medicina di genere (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nell'ultimo decennio la ricerca ha dimostrato l'importanza delle differenze di genere in vari ambiti, tra cui quello riguardante la salute. Ad esempio, quando si deve testare un farmaco si prendono a riferimento soprattutto le reazioni degli uomini, mentre la rappresentanza femminile non supera il 20-25%. Per cambiare rotta nel 2017 è nato, in seno all'Istituto Superiore di Sanità, il Centro di riferimento per la Medicina di genere (MdG), disciplina che si occupa delle differenze biologiche tra i due sessi e della loro influenza nella cura delle malattie. A dirigerlo è la dotroressa Alessandra Carè, classe 1955, che, tra ostacoli, responsabilità e punti di forza, racconta il suo amore per la biologia e le motivazioni che l'hanno accompagnata durante il suo percorso professionale.

