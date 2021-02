Tempesta d'amore, anticipazioni 24 febbraio: guai in arrivo per Rosalie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rosalie Engel animerà l'episodio di Tempesta d'amore di oggi, mercoledì 24 febbraio. Secondo le anticipazioni della soap opera di Rete 4, infatti, per la vulcanica mental coach ci sarà un imprevisto che la metterà davvero nei guai. La donna, per finanziare la sua nuova attività, ha adescato e circuito tre anziani single a cui ha spillato del denaro; ovviamente Rosalie ha fatto credere ad ognuno di essere l'unico e ora tutti e tre insieme faranno il loro ingresso al Fürstenhof contemporaneamente per partecipare al suo seminario. La Engel, in preda al panico, con l'obiettivo di non essere scoperta, metterà su una tragicomica messinscena per non incontrare i tre uomini. Tuttavia, però, nulla andrà come sperato e l'ex fidanzata di Michael si ritroverà con un mano un ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Engel animerà l'episodio did'di oggi, mercoledì 24. Secondo ledella soap opera di Rete 4, infatti, per la vulcanica mental coach ci sarà un imprevisto che la metterà davvero nei. La donna, per finanziare la sua nuova attività, ha adescato e circuito tre anziani single a cui ha spillato del denaro; ovviamenteha fatto credere ad ognuno di essere l'unico e ora tutti e tre insieme faranno il loro ingresso al Fürstenhof contemporaneamente per partecipare al suo seminario. La Engel, in preda al panico, con l'obiettivo di non essere scoperta, metterà su una tragicomica messinscena per non incontrare i tre uomini. Tuttavia, però, nulla andrà come sperato e l'ex fidanzata di Michael si ritroverà con un mano un ...

