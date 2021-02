Teatri, musica e cinema: «Dateci la possibilità di ripartire» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I teatri di tutta Italia hanno acceso le luci lunedì sera, due ore per dire che ci sono e sono pronti ad accogliere il pubblico. I festival, musicali e non, si incontrano on line il 28 febbraio per raccontare esperienze e condividere progetti. Il mondo della cultura non vuole stare fermo. E si augura davvero che il ministro Dario Franceschini possa mettere in pratica quanto detto. «Vorrei che fossimo i primi a riaprire i luoghi della cultura». https://twitter.com/MEI_Meeting/status/1360605639760891904 Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 febbraio 2021) I teatri di tutta Italia hanno acceso le luci lunedì sera, due ore per dire che ci sono e sono pronti ad accogliere il pubblico. I festival, musicali e non, si incontrano on line il 28 febbraio per raccontare esperienze e condividere progetti. Il mondo della cultura non vuole stare fermo. E si augura davvero che il ministro Dario Franceschini possa mettere in pratica quanto detto. «Vorrei che fossimo i primi a riaprire i luoghi della cultura». https://twitter.com/MEI_Meeting/status/1360605639760891904

