Team New Zealand e le vele Batman: nuove immagini. I vantaggi verso la sfida a Luna Rossa – VIDEO (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Team New Zealand ha fatto parlare tantissimo negli ultimi giorni grazie al sistema di vele Batman adottato in allenamento. I detentori della America's Cup hanno copiato la soluzione da American Magic, ma hanno comunque generato grande scalpore tra tutti gli appassionati e ancora non si sa quanto questo speciale sistema possa offrire dei vantaggi. I Kiwi si stanno comunque preparando alla battaglia contro Luna Rossa: il prossimo 6 marzo scatterà il match race che metterà in palio la Coppa America, i padroni di casa sono favoriti nella baia di Auckland, ma l'equipaggio italiano ha tutte le carte in regola per andare a caccia del colpaccio. QUALI SONO I vantaggi DELLE vele Batman? Si tratta di un sistema di ...

