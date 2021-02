“Te li faresti tutti…”. Orrore al GF Vip, la frase di Tommaso Zorzi rimbomba fuori dalle mura e scatta il massacro-vip (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giornate faticose per due vipponi all’interno del GF Vip. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Tutto si è scatenato non appena Tommy ha puntato il dito verso la Mello, accusandola di aver fatto un coming out sulla base della strategia, e non perché effettivamente prova (o ha provato) amore per Rosalinda Cannavò. “L’amore per Rosalinda è una cagata. Io che sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso stesso… Venire qua in tv e fare la figura della mezza lesbica, a me mi sta sul cazzo. Fare così di fronte ad uno che ha sofferto per queste cose. Mi sembra una mancanza di rispetto e soprattutto una cagata. Le parole hanno un peso”. Queste le parole di Zorzi, ma vediamo cosa è successo dopo. (Continua dopo le foto) Tommaso Zorzi ha tutti gli occhi puntati ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Giornate faticose per due vipponi all’interno del GF Vip. Stiamo parlando die Dayane Mello. Tutto si è scatenato non appena Tommy ha puntato il dito verso la Mello, accusandola di aver fatto un coming out sulla base della strategia, e non perché effettivamente prova (o ha provato) amore per Rosalinda Cannavò. “L’amore per Rosalinda è una cagata. Io che sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso stesso… Venire qua in tv e fare la figura della mezza lesbica, a me mi sta sul cazzo. Fare così di fronte ad uno che ha sofferto per queste cose. Mi sembra una mancanza di rispetto e soprattutto una cagata. Le parole hanno un peso”. Queste le parole di, ma vediamo cosa è successo dopo. (Continua dopo le foto)ha tutti gli occhi puntati ...

