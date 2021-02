Tania Cagnotto, il dolce ritratto di famiglia in attesa del bebè (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tania Cagnotto ha vissuto la sua seconda gravidanza sui social, aggiornando i suoi follower sulla gestazione e condividendo i momenti di tenerezza con la primogenita Maya. La sportiva ha pubblicato su Instagram l’ultimo ritratto di famiglia in tre, prima dell’arrivo della seconda figlia. Lo scatto è tenerissimo: nella foto la Cagnotto appare raggiante e sorridente insieme al marito Stefano Parolin, stretti in un dolcissimo abbraccio con la loro Maya. La sportiva ha accompagnato al post la didascalia “-1 al termine chissà quando si decide voi che data dite??”. Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan, che con il loro affetto hanno seguito tutte le tappe della gravidanza della Cagnotto: “Arriva con qualche giorno di ritardo. Alle donne piace far aspettare”, ha scritto un utente, ... Leggi su dilei (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha vissuto la sua seconda gravidanza sui social, aggiornando i suoi follower sulla gestazione e condividendo i momenti di tenerezza con la primogenita Maya. La sportiva ha pubblicato su Instagram l’ultimodiin tre, prima dell’arrivo della seconda figlia. Lo scatto è tenerissimo: nella foto laappare raggiante e sorridente insieme al marito Stefano Parolin, stretti in un dolcissimo abbraccio con la loro Maya. La sportiva ha accompagnato al post la didascalia “-1 al termine chissà quando si decide voi che data dite??”. Ovviamente non sono mancati i commenti dei fan, che con il loro affetto hanno seguito tutte le tappe della gravidanza della: “Arriva con qualche giorno di ritardo. Alle donne piace far aspettare”, ha scritto un utente, ...

Tania Cagnotto, il dolce ritratto di famiglia in attesa del bebè Manca pochissimo alla nascita della seconda figlia e Tania Cagnotto ha pubblicato un dolcissimo ritratto di famiglia, l'ultimo in tre.

