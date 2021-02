Tamponi antigenici rapidi in farmacia Da venerdì ecco cosa succede (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le 119 farmacie bergamasche che hanno aderito alla prima fase, «allacciate» al sistema informatico regionale, potranno eseguire i test a quanti interessati: hanno aderito a questa prima fase complessivamente 580 farmacie lombarde. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Le 119 farmacie bergamasche che hanno aderito alla prima fase, «allacciate» al sistema informatico regionale, potranno eseguire i test a quanti interessati: hanno aderito a questa prima fase complessivamente 580 farmacie lombarde.

AouSenese : RT @toscananotizie: #COVID19 I dati in #Toscana del #24febbraio ?? 857 nuovi casi, età media 45 anni ?? 17 decessi ?? 1.005 ricoverati,… - webecodibergamo : Da venerdì - toscananotizie : #COVID19 I dati in #Toscana del #24febbraio ?? 857 nuovi casi, età media 45 anni ?? 17 decessi ?? 1.005 ricovera… - ardigiorgio : @g_boggero @GiovaQuez ma se pure per accordo naz mmg serve poi accordo regionale. Vi ricordate quello che annunció… - Syrenaegiziana : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: D'Amato: Oggi su oltre 10 mila tamponi nel Lazio (+2.013) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre… -