Svolta nel giallo di Kristina Gallo, indagato un amico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Colpo di scena nel giallo di Kristina Gallo, la donna trovata morta nel sua abitazione nel 2019. Il cellulare della trentenne a ripreso ha funzionare. Svolta nel caso di Kristina Gallo, la trentenne trovata morta nella sua abitazione a Bolognina, il 25 marzo del 2019. In un primo momento si credeva che si fosse trattato di un decesso per cause naturali, ma il cellulare della vittima, inizialmente scomparso, ha ripreso a funzionare. Si indaga ora per omicidio volontario. Leggi anche -> Fiammetta la Guidara, muore improvvisamente la giornalista 51enne Il Caso di Kristina Gallo Il corpo senza vita di Kristina Gallo venne trovato dal fratello che era andato a cercarla perchè non la sentiva da diversi ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Colpo di scena neldi, la donna trovata morta nel sua abitazione nel 2019. Il cellulare della trentenne a ripreso ha funzionare.nel caso di, la trentenne trovata morta nella sua abitazione a Bolognina, il 25 marzo del 2019. In un primo momento si credeva che si fosse trattato di un decesso per cause naturali, ma il cellulare della vittima, inizialmente scomparso, ha ripreso a funzionare. Si indaga ora per omicidio volontario. Leggi anche -> Fiammetta la Guidara, muore improvvisamente la giornalista 51enne Il Caso diIl corpo senza vita divenne trovato dal fratello che era andato a cercarla perchè non la sentiva da diversi ...

forumJuventus : Fabrizio Romano: 'Dal sogno Pogba all'idea Locatelli con Aouar sempre nel mirino, la Juve prepara la svolta al cent… - Ettore_Rosato : Decisione storica in #Virginia: è il 23esimo dei 50 Stati #USA ad abolire la pena di morte, uno di quelli che più l… - marcodimaio : Decisione storica in #Virginia: il Senato approva la legge per abolire la pena di morte. Una svolta importante per… - Nyla_1234 : RT @siriomerenda: i tempi sono maturi per la svolta nel partito... #Zingaretti #DUrso - CSAR79601342 : RT @valy_s: Il gov #Draghi è come il gov #Conte,con #Speranza che prosegue nel #Lockdown eterno“chiudi oggi per chiudere domani” e nell’ide… -