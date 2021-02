Svelato il primo poster di “Luca” il nuovo cartoon Disney Pixar (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Svelato il primo poster di "Luca", il nuovo lungometraggio d'animazione Disney e Pixar che arriverà quest'estate nelle sale italiane, diretto dal candidato all'Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3). Ambientato in una città di mare della riviera italiana, l'originale film d'animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un`indimenticabile estate tra gelati, pasta e corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell`acqua. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ildi "", illungometraggio d'animazioneche arriverà quest'estate nelle sale italiane, diretto dal candidato all'Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3). Ambientato in una città di mare della riviera italiana, l'originale film d'animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un'esperienza di crescita personale durante un`indimenticabile estate tra gelati, pasta e corse in scooter.condivide queste avventure con il suomigliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell`acqua.

LaFag_ : Una Marta leggermente furiosa per il primo segreto svelato... si prospettano scintille per il secondo segreto tenut… - lillydessi : #PlayStation regalerà #giochi #gratis per quattro mesi: svelato il primo - - GSivero : @AlfredoPedulla Sono settimane che non parlo della panchina del Napoli. Secondo ne sai più di tutti.Rispetti Gattus… - infoitcultura : Isola dei Famosi, svelato il nome del primo concorrente ufficiale: è uno youtuber - infoitscienza : PlayStation regalerà giochi gratis per quattro mesi: svelato il primo -

Ultime Notizie dalla rete : Svelato primo The Promised Neverland: ecco quando uscirà il gioco basato sul manga/anime CyberAgent ha svelato il periodo di uscita del gioco di The Promised Neverland, l'app per device ... è edito da J - Pop Manga e ha vinto il primo Amazon Comics Award durante l'ultimo Lucca Comics ...

Cos'è accaduto sotto le coperte con Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga: "Tra noi forte chimica" In compenso, Dayane ha svelato di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò , una confessione che ... Il primo viaggio a Dubai vorrei farlo da solo, poi se verrà anche Rosalinda mi farà piacere. Quando ne ...

Svelato il primo poster di 'Luca' il nuovo cartoon Disney Pixar Tiscali.it Questo leak svela le prime foto dal vivo di Xiaomi Mi 11 Lite Dopo aver scoperto quelle che dovrebbero essere le specifiche di Xiaomi Mi 11 Lite 4G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un inedito leak pubblicato dal leaker Abhishek Yadav, ha come protagonista quelle che dovr ...

L'Isola dei famosi, primi naufraghi ufficiali: Brando Giorgi, Vera Gemma e Drusilla Gucci Annunciati i nomi dei primi concorrenti ufficiali de L'Isola dei Famosi 2021. Dopo vari rumors che si sono rincorsi nel corso di queste settimane, prende forma il cast della nuova edizione del Reality ...

CyberAgent hail periodo di uscita del gioco di The Promised Neverland, l'app per device ... è edito da J - Pop Manga e ha vinto ilAmazon Comics Award durante l'ultimo Lucca Comics ...In compenso, Dayane hadi essersi innamorata di Rosalinda Cannavò , una confessione che ... Ilviaggio a Dubai vorrei farlo da solo, poi se verrà anche Rosalinda mi farà piacere. Quando ne ...Dopo aver scoperto quelle che dovrebbero essere le specifiche di Xiaomi Mi 11 Lite 4G e Xiaomi Mi 11 Lite 5G, un inedito leak pubblicato dal leaker Abhishek Yadav, ha come protagonista quelle che dovr ...Annunciati i nomi dei primi concorrenti ufficiali de L'Isola dei Famosi 2021. Dopo vari rumors che si sono rincorsi nel corso di queste settimane, prende forma il cast della nuova edizione del Reality ...