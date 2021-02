Superstizioni letterarie | l’invettiva di Cercas

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La questione – può un libro di successo essere un buon libro? – è vecchia e, se vogliamo, non molto divertente. Eppure tutte le volte che viene sollevata si scatenano discussioni a non finire, destinate naturalmente a non concludersi mai. Protagonista della più recente incarnazione di questa secolare querelle è uno scrittore spagnolo molto amato anche da noi, Javier. Autore esattamente vent’anni fa dell’ottimo Soldati di Salamina, cui sono seguiti diversi titoli più o meno buoni (ma mai, purtroppo, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.