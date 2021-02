Superbonus 110%, sconto in fattura o cessione del credito: opzione entro marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16 al 31 marzo 2021 il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione scelta tra lo sconto in fattura o la cessione del Superbonus del 110% e degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020. La proroga è stata decisa e comunicata con provvedimento del 22 febbraio 2021 dal direttore dell’Agenzia, Enrico Maria Ruffini, per accogliere la richiesta di operatori, consulenti e relative associazioni di categoria, di avere altri giorni a disposizione per predisporre e trasmettere le comunicazioni con le opzioni. Superbonus, proroga della scadenza al 31 marzo Il Decreto Rilancio – ricorda la nota delle Entrate – ha previsto che, ai fini del ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 16 al 312021 il termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’scelta tra loino ladeldele degli altri bonus edilizi spettanti per le spese sostenute nel 2020. La proroga è stata decisa e comunicata con provvedimento del 22 febbraio 2021 dal direttore dell’Agenzia, Enrico Maria Ruffini, per accogliere la richiesta di operatori, consulenti e relative associazioni di categoria, di avere altri giorni a disposizione per predisporre e trasmettere le comunicazioni con le opzioni., proroga della scadenza al 31Il Decreto Rilancio – ricorda la nota delle Entrate – ha previsto che, ai fini del ...

