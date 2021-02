Superbonus 110%, scadenza sconto in fattura o cessione del credito prorogata al 31 marzo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Superbonus 110%, novità in arrivo dall’Agenzia delle Entrate. L’ente pubblico ha infatti prorogato la scadenza utile per la comunicazione relativa alla cessione del credito oppure allo sconto in fattura. L’aggiornamento si è concretizzato lo scorso 23 febbraio, mentre la nuova data da tenere in considerazione per l’adempimento fiscale passa al prossimo 31 marzo 2021. La scadenza precedente era invece fissata allo scorso 16 marzo. Di fatto, si tratta di una piccola proroga di circa due settimane, che va a incidere sull’invio della documentazione all’AdE. Resta però pressoché identico il contesto normativo e applicativo di riferimento. Non sono quindi cambiate le regole da seguire per poter fruire dell’agevolazione ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 24 febbraio 2021), novità in arrivo dall’Agenzia delle Entrate. L’ente pubblico ha infatti prorogato lautile per la comunicazione relativa alladeloppure alloin. L’aggiornamento si è concretizzato lo scorso 23 febbraio, mentre la nuova data da tenere in considerazione per l’adempimento fiscale passa al prossimo 312021. Laprecedente era invece fissata allo scorso 16. Di fatto, si tratta di una piccola proroga di circa due settimane, che va a incidere sull’invio della documentazione all’AdE. Resta però pressoché identico il contesto normativo e applicativo di riferimento. Non sono quindi cambiate le regole da seguire per poter fruire dell’agevolazione ...

