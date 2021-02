Superbonus 110% per lavori di demolizione e ricostruzione edificio (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rendere una casa antisismica vuol dire anche fare dei lavori complessi che potrebbero richiedere anche lavori di demolizione e ricostruzione. Su Fisco Oggi, il giornale dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il Superbonus 110% si applica anche sulle spese sostenute per interventi antisismici estremi, ovvero che non richiedono una semplice ristrutturazione ma anche la demolizione completa di alcune parti dell’immobile. Ecco le parti più importanti del suo intervento. L’inizio della domanda: ricordate che tempi e scadenze sono importanti Il proprietario di un’unità immobiliare – si legge su Fisco Oggi – sulla quale ha avviato, a fine 2019, un importante intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svariati lavori, per ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rendere una casa antisismica vuol dire anche fare deicomplessi che potrebbero richiedere anchedi. Su Fisco Oggi, il giornale dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che ilsi applica anche sulle spese sostenute per interventi antisismici estremi, ovvero che non richiedono una semplice ristrutturazione ma anche lacompleta di alcune parti dell’immobile. Ecco le parti più importanti del suo intervento. L’inizio della domanda: ricordate che tempi e scadenze sono importanti Il proprietario di un’unità immobiliare – si legge su Fisco Oggi – sulla quale ha avviato, a fine 2019, un importante intervento di ristrutturazione edilizia con inizio differito di svariati, per ...

QuotidianPost : Superbonus 110% per lavori di demolizione e ricostruzione edificio - CFumarola : RT @CafCisl: #Superbonus 110% più tempo per la comunicazione della scelta di cessione del credito o sconto in fattura per le spese 2020: la… - tvbusiness24 : ??#Bonus110%, tutto quello che c’è da sapere sulla documentazione. La burocrazia dietro la richiesta del superbonus,… - garperigiovani : faccio una piccola analisi sulla validità del superbonus 110 a mio avviso si dovrebbe istituire da parte del govern… - divorex82 : RT @frenkevita: IL SUPERBONUS 110% SI CONFERMA MISURA SIMBOLO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA I cantieri del Superbonus 110% sono passati da 2… -