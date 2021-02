Super Smash Bros Ultimate | dettagli sul personaggio scaricabile

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Alle 15:00 di giovedì 4 marzo, il director diMasahiro Sakurai svelerà tutti isul nuovoper il gioco, Pyra/Mythra, inclusa la data di uscita! La presentazione avrà una durata di circa 35 minuti e non svelerà altri personaggi. SCOPRI TUTTI ISUL NUOVODI

Multiplayer.it

Questo è un momento emozionante per i fan di Bros Ultimate , e non solo perché sono stati annunciati i nuovi combattenti Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 che arriveranno presto, ma Nintendo ha anche confermato che i personaggi ... Galeotta fu la promozione e chi la architettò: gli Spiriti da Bravely Default II raggiungono il Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate. Sakurai presenterà nel dettaglio Pyra e Mythra, i nuovi personaggi DLC di Super Smash Bros. Ultimate, la prossima settimana.