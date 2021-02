Studenti e imprese fianco a fianco per trovare soluzioni concrete all’emergenza COVID-19 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La risposta che le aziende possono dare all’emergenza legata al COVID-19 sviluppando nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi: questo il tema scelto per la sesta edizione del Laboratorio di Strategie e Politiche per l’Azienda, un progetto del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, in collaborazione con Confindustria Udine che vede Studenti e imprese lavorare fianco a fianco per trovare soluzioni concrete a specifiche problematiche aziendali. Oggi e domani si stanno tenendo, online, le due sessioni di presentazione, da parte degli Studenti, dei progetti realizzati nel corso del primo semestre con diverse imprese ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) La risposta che le aziende possono darelegata al-19 sviluppando nuovi modelli di business o nuovi modelli organizzativi: questo il tema scelto per la sesta edizione del Laboratorio di Strategie e Politiche per l’Azienda, un progetto del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, in collaborazione con Confindustria Udine che vedelavorarepera specifiche problematiche aziendali. Oggi e domani si stanno tenendo, online, le due sessioni di presentazione, da parte degli, dei progetti realizzati nel corso del primo semestre con diverse...

IlFriuli : Covid, studenti e imprese lavorano per soluzioni concrete. Iniziativa del Dipartimento di Scienze economiche e stat… - ConfindustriaUd : ??Live now ??Collaborazione tra #Confindustria #Udine e @uniud ??Presentazione dei progetti del laboratorio di… - ConfindCHPE : Come integrare conoscenze accademiche e vissuti lavorativi? Quali le opportunità per #studenti e #imprese anche in… - s_casiraghi : In cerca di talenti pronti, non solo preparati La nuova sfida delle imprese di fronte alla riorganizzazione e ridis… - Cappellin_R : @micheleboldrin Spiega ai tuoi studenti che il PIL è diverso dalla somma dei profitti delle imprese ....economie es… -