Storico 12 - 0 su Israele | l' Italia vola agli Europei del 2022

FIRENZE - Festa Azzurra al "Franchi": l'Italia batte 12 - 0 Israele e vola agli Europei. Era sufficiente un successo con almeno due reti per aggiudicarsi l'accesso diretto alla rassegna inglese in programma nell'estate 2022, ma la Nazionale di Milena Bertolini ha superato ogni aspettativa. Missione compiuta. La Nazionale femminile nel 2022 giocherà la fase finale dell'Europeo in Inghilterra (6-31 luglio), senza passare per i playoff. A Firenze, le ragazze di Milena Bertolini hanno ottenuto una vittoria storica. FIRENZE - Alla Nazionale Femminile serviva battere Israele con due gol di scarto per arrivare tra le migliori, e le azzurre che proprio nello stadio fiorentino ottennero nel 2018 la storica qualificazione ai Mondiali.