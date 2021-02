Stephen King e J.J. Abrams anticipano una nuova spaventosa serie antologica (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Stephen King anticipa una nuova collaborazione seriale horror con il produttore J.J. Abrams mentre si avvicina l'uscita della loro ultima fatica, l'adattamento di Lisey's Story. Non si ferma la collaborazione tra Stephen King e J.J. Abrams. Dopo Lisey's Story, il Re del Brivido e il valente produttore avrebbero in cantiere una nuova serie horror antologica. Stephen King ha anticipato la notizia a The Wrap dichiarando: "Ho parlato molto con J.J. Abrams riguardo a una possibile serie antologica sui piccoli orrori. Ci siamo sporcati le mani e abbiamo parlato di cose che erano davvero, davvero spaventose." Riguardo alla fruttuosa ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)anticipa unacollaborazione seriale horror con il produttore J.J.mentre si avvicina l'uscita della loro ultima fatica, l'adattamento di Lisey's Story. Non si ferma la collaborazione trae J.J.. Dopo Lisey's Story, il Re del Brivido e il valente produttore avrebbero in cantiere unahorrorha anticipato la notizia a The Wrap dichiarando: "Ho parlato molto con J.J.riguardo a una possibilesui piccoli orrori. Ci siamo sporcati le mani e abbiamo parlato di cose che erano davvero, davvero spaventose." Riguardo alla fruttuosa ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Stephen King e J.J. Abrams anticipano una nuova spaventosa serie antologica - patriziaandreoz : @PlauraLaura Confesso, anche la mia Sarà perché ho amato il romanzo di Stephen King al quale è ispirata - SaxSan2 : RT @BombeDiVlad: #SenzaFreni - 'A volte ritornano’. No, non si parla della serie di racconti di Stephen King, ma degli ‘idioti’. E quelli s… - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST Scegli il più bel LIBRO di tutti i tempi tra: ?? DIECI PICCOLI INDIANI AGATHA CHRISTIE ?? IL MIGLIO VERDE STEPH… - BombeDiVlad : #SenzaFreni - 'A volte ritornano’. No, non si parla della serie di racconti di Stephen King, ma degli ‘idioti’. E q… -

Ultime Notizie dalla rete : Stephen King Eventi in Molise di oggi, 23 febbraio 2021: gli appuntamenti online Com'è possibile?' William Gibson, Dave Eggers, Jonathan Franzen, Don DeLillo, Stephen King: dal cyberspazio all'apocalisse della rete, un viaggio nella letteratura americana degli ultimi anni alla ...

Apple TV+, tutte le novità in arrivo nel 2021 in un video trailer ... come la serie Foundation basata sui libri di Asimov , o serie che saranno realtà entro pochi mesi, come linsey's Story di JJ Abrams e Stephen King . Il 2021 porterà con sè diverse novità da questo ...

#ComingVerySoon - Later di Stephen King Napoli.zon Stephen King e J.J. Abrams anticipano una nuova spaventosa serie antologica Stephen King anticipa una nuova collaborazione seriale horror con il produttore J.J. Abrams mentre si avvicina l'uscita della loro ultima fatica, l'adattamento di Lisey's Story. Non si ferma la collab ...

In arrivo un nuovo film da The Running Man di Stephen King Edgar Wright, il regista di Shawn of the Dead, realizza il suo desiderio inseguito per tre anni, realizzare il film su The Running Man fedele al romanzo originale. - Leggi tutto l'articolo su Fantasci ...

Com'è possibile?' William Gibson, Dave Eggers, Jonathan Franzen, Don DeLillo,: dal cyberspazio all'apocalisse della rete, un viaggio nella letteratura americana degli ultimi anni alla ...... come la serie Foundation basata sui libri di Asimov , o serie che saranno realtà entro pochi mesi, come linsey's Story di JJ Abrams e. Il 2021 porterà con sè diverse novità da questo ...Stephen King anticipa una nuova collaborazione seriale horror con il produttore J.J. Abrams mentre si avvicina l'uscita della loro ultima fatica, l'adattamento di Lisey's Story. Non si ferma la collab ...Edgar Wright, il regista di Shawn of the Dead, realizza il suo desiderio inseguito per tre anni, realizzare il film su The Running Man fedele al romanzo originale. - Leggi tutto l'articolo su Fantasci ...