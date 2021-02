Stella Rossa, Stankovic sfida il Milan: “Abbiamo una chance. E che bello tornare a San Siro” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejan Stankovic torna in uno stadio a lui familiare. L'ex centrocampista serbo, ora tecnico, guiderà la Stella Rossa nella difficile sfida contro il Milan nel ritorno dei sedicesimi di finale. Un match che sa tanto di derby per lui, vecchia conoscenza dei tifosi dell'Inter. Proprio con i nerazzurri, Stankovic ha conquistato cinque scudetti, tre Coppe Italia e soprattutto la Champions League.caption id="attachment 957939" align="alignnone" width="1024" Stankovic (getty images)/captionsfidaStankovic ha commentato l'avvicinamento a un match così importante: "È una bella sensazione tornare nello stadio dove ho passato dieci anni. Sono onorato di avere l'opportunità di guidare lo Stella ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejantorna in uno stadio a lui familiare. L'ex centrocampista serbo, ora tecnico, guiderà lanella difficilecontro ilnel ritorno dei sedicesimi di finale. Un match che sa tanto di derby per lui, vecchia conoscenza dei tifosi dell'Inter. Proprio con i nerazzurri,ha conquistato cinque scudetti, tre Coppe Italia e soprattutto la Champions League.caption id="attachment 957939" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionha commentato l'avvicinamento a un match così importante: "È una bella sensazionenello stadio dove ho passato dieci anni. Sono onorato di avere l'opportunità di guidare lo...

