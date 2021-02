Stella Rossa, Stankovic: «Bello tornare a San Siro. Milan, nessuna resa» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Milan. Le sue dichiarazioni. «È una bella sensazione tornare nello stadio dove ho passato dieci anni. Sono onorato di avere l’opportunità di guidare lo Stella Rossa in una partita come questa. Domani non sarà facile per nessuna squadra. Non ci arrenderemo. Crediamo in noi stessi e questa è un’opportunità per tutti noi, per me e per il mio team, di metterci in mostra. Sono sicuro che ci faremo valere». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dejan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro ilDejan, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il. Le sue dichiarazioni. «È una bella sensazionenello stadio dove ho passato dieci anni. Sono onorato di avere l’opportunità di guidare loin una partita come questa. Domani non sarà facile persquadra. Non ci arrenderemo. Crediamo in noi stessi e questa è un’opportunità per tutti noi, per me e per il mio team, di metterci in mostra. Sono sicuro che ci faremo valere». Leggi su ...

