Stella Rossa, Falco: «Rispetto per il Milan. Ma proveremo a vincere»

Stella Rossa, Falco ha parlato ai microfoni di Sky Sport presentando il match di domani contro il Milan per il ritorno dei sedicesimi di Europa League Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Filippo Falco, attaccante della Stella Rossa, ha presentato la sfida di domani sera contro il Milan, valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. «All'andata abbiamo fatto un grande risultato, il Milan è tra le migliori in Italia, in Europa e nel Mondo, è difficile ma ci proveremo. Abbiamo grande Rispetto del Milan, cercheremo di colpire al momento giusto e magari fare male».

