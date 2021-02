Stefano Bolognini, lettera a Beppe Sala: "Sabato il sindaco venga con noi leghisti dentro il campo rom" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Caro sindaco, come avrai sicuramente letto, Sabato scorso, con alcuni esponenti della Lega, ho svolto un breve sopralluogo all'interno del campo nomadi di Via Negrotto, alla periferia nord-ovest della città, uno dei cinque autorizzati dal Comune di Milano. Il campo, come ho potuto constatare, è preda del degrado e dell'incuria più totali, con condizioni, oserei dire, quasi disumane ed è stato spesso la base in cui sono stati organizzati reati. Qualche anno fa, qui venne ritrovato addirittura un ‘Kalashnikov', vera e propria arma da guerra. I cittadini che abitano nella zona hanno paura a uscire di casa. Mentre camminavo all'interno del campo, insieme al Capogruppo della Lega nel Municipio 8 Enrico Salerani e ad alcuni cittadini, almeno una ventina di nomadi ci hanno circondato e ci hanno ripetutamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Caro, come avrai sicuramente letto,scorso, con alcuni esponenti della Lega, ho svolto un breve sopralluogo all'interno delnomadi di Via Negrotto, alla periferia nord-ovest della città, uno dei cinque autorizzati dal Comune di Milano. Il, come ho potuto constatare, è preda del degrado e dell'incuria più totali, con condizioni, oserei dire, quasi disumane ed è stato spesso la base in cui sono stati organizzati reati. Qualche anno fa, qui venne ritrovato addirittura un ‘Kalashnikov', vera e propria arma da guerra. I cittadini che abitano nella zona hanno paura a uscire di casa. Mentre camminavo all'interno del, insieme al Capogruppo della Lega nel Municipio 8 Enrico Salerani e ad alcuni cittadini, almeno una ventina di nomadi ci hanno circondato e ci hanno ripetutamente ...

