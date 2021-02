Startup | nuovo investimento per BeSafe Rate che ' assicura' viaggi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Labitalia) -, servizio digitale dedicato agli albergatori che abilita una tariffa prepagata conzione dio inclusa, ha chiuso unaumento di capitale da 485 mila euro cui hanno partecipato Cdp Venture Capital Sgr tramite il Fondo acceleratori con unpari a 225 mila euro, LVenture Group e diversi business angel, tra cui alcuni soci di Italian Angels for Growth (Iag).nasce con lo scopo di risolvere una problematica sempre più sentita nel settore dell'hospitality: da un lato, la minore disponibilità da parte deiatori nel prenotare con tariffe prepagate e, dall'altro, le difficoltà degli albergatori nel vendere i loro servizi con una tariffa 'non ...

mrwebmasterit : @MISE_GOV : nuovo incentivo per gli investimenti in #startup e #PMI innovative - startup_italia : TheFork avrà un nuovo CEO che arriva dritto dritto dalla divisione italiana. A partire dal 1 marzo, Almir Ambeskovi… - SA_Casilina : RT @LazioInnova: È online il nuovo numero della #newsletter di #LazioInnova ?? - ArtiPuglia : Tornano i servizi digitali di #accompagnamentoPIN con un fitto programma di incontri online utili a tutti i Vincito… - LazioInnova : È online il nuovo numero della #newsletter di #LazioInnova ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Startup nuovo

Il Sole 24 ORE

Con questoaumento di capitale', conclude, 'siamo convinti che laconsoliderà le ottime performance sul mercato italiano, per espandersi rapidamente anche a livello internazionale'.... possiamo dire che l'ecosistema nazionale dell'innovazione ed in particolare delleabbia vinto la sfida più grande: restare competitivo in unscenario, segnato da grandi sconvolgimenti ...Roma, 24 feb. (Labitalia) - BeSafe Rate, servizio digitale dedicato agli albergatori che abilita una tariffa prepagata con assicurazione di viaggio ...Doveva accadere, era solo questione di tempo. Cosi, dopo la fondazione in Silicon Valley del primo sindacato di Google, a distanza di poche settimane anche in Italia centinaia di colletti bianchi hann ...