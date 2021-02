Star Wars: Il Risveglio della Forza, Tom Holland ricorda il provino: "Non riuscivo a smettere di ridere" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tom Holland ha partecipato ai provini per Star Wars: Il Risveglio della Forza per il ruolo di Finn, ma non ha avuto molto successo, ecco svelato il perché. Ottenere un ruolo nel grande franchise di Star Wars non è semplice e anche Tom Holland, volto del Marvel Cinematic Universe, ci ha provato ma ricorda il suo provino per Star Wars: Il Risveglio della Forza come un'esperienza disastrosa. In una recente intervista per Backstage, Tom Holland ha ricordato i suoi provini andati male, tra cui quello per Star Wars: Il Risveglio ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tomha partecipato ai provini per: Ilper il ruolo di Finn, ma non ha avuto molto successo, ecco svelato il perché. Ottenere un ruolo nel grande franchise dinon è semplice e anche Tom, volto del Marvel Cinematic Universe, ci ha provato mail suoper: Ilcome un'esperienza disastrosa. In una recente intervista per Backstage, Tomhato i suoi provini andati male, tra cui quello per: Il...

IRONL0KI : @ star wars allora amici vi propongo una cosa: perché non rifacciamo tutti e 3 i sequel MA dando scene solo a poe d… - VelhoBarbeiro : @arima_lib @liberdark_ ASSISTA STAR WARS IMEDIATAMENTE - BobbyMcflyy : Quelli della Red Bull Racing sono passati da fare livree allucinanti come quella di Star Wars a metà anni 2000 e si… - elenabookread : @_silverflames @benbarnes queasta foto nella mia mente rent free. (off topic: se ritagli la fot e salvi solo i volt… - amnesicmeow : la saga star wars lo siento alexandra -