Stankovic sul Milan | A San Siro per giocarci il passaggio del turno Ibra? È un esempio da seguire

gustatore : @AnStorti mi avete scritto la stessa cosa in 28mila, a un certo punto non rispondo più, c'è chi perfino se n'è usci… - MilanWorldForum : Stankovic sul match col Milan e su Ibra -) - MilanWorldForum : Stankovic sul match col Milan e su Ibra -) - DavidBasco86 : Nottataccia, risveglio di merda. Ora testa a fare il culo a Stankovic, anche con i titolari meno Kjaer e Ibra. Dobb… - IvanVanoni : A un certo punto #Barella ha provato a chiudere con lo 0-4 dalla distanza stile #Stankovic. Se fosse successo, doma… -

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic sul

Unocon la maglia nerazzurro c'è anche adesso: è suo figlio Filip. 'Lavora come un grande ... Filip ha la testa a posto, i piedi per terra e suda ogni giornocampo. Come padre non potrei ......la formazione ufficiale che Pioli schiererà in campo per fronteggiare la Stella Rossa di. pone in ombra Diogo Dalot ed accende contemporaneamente delle incognitesuo futuro in ...L'intervista al tecnico della Stella Rossa, Dejan Stankovic, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Milan.Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport, in cui ha parlato anche del Milan e di Zlatan Ibrahimovic. Sul suo ex compagno di ...