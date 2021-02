(Di mercoledì 24 febbraio 2021)O - " Emozionato per il ritorno a San? Sì, è bellissimo. E' un bel sogno, all'andata siamo scesi in campo contro un grande, con una rosa incredibile. Siamo stati lì organizzati e ...

zazoomblog : Stella Rossa Stankovic sfida il Milan: “Abbiamo una chance. E che bello tornare a San Siro” - #Stella #Rossa… - gilnar76 : Stella Rossa, Stankovic: «Bello tornare a San Siro. #Milan, nessuna resa» #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - sportli26181512 : Stankovic: 'Bello tornare a San Siro. Milan tra le migliori in Europa': Le parole del tecnico della Stella Rossa al… - ItaSportPress : Stella Rossa, Stankovic sfida il Milan: 'Abbiamo una chance. E che bello tornare a San Siro' -… - andre_bernaz : Quanto è bello Deki!! #stankovic ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic Bello

Siamo qui a Milano con un po' di speranza, partiamo sfavoriti ma finche c'è la speranza siamo in gioco" ha dichiarato Dejan, a Sky Sport, alla vigilia della sfida di domani nella gara di ...Dejan, allenatore della Stella Rossa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il ..."E' un bel sogno, all'andata siamo scesi in campo contro un grande Milan, con una rosa incredibile. Siamo stati li' organizzati e tosti ...E' un bel sogno, all'andata siamo scesi in campo contro un grande ... Ho detto ai ragazzi di godersi San Siro ma di restare concentrati". Sono le parole di Dejan Stankovic, tecnico dello Stella Rossa, ...