Spostamenti tra regioni vietati | il testo del decreto legge

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto del governo Draghi: confermato il divieto di visite nelle zone rosse. No a ristoranti aperti la sera. Al lavoro per il nuovo Dpcm.

...trovi equilibrola necessità di garantire da un lato la sicurezza sanitaria e, dall'altro, la tenuta del sistema economico'. Cosa si può fare e cosa no da lunedì 1° marzo ( l e faq )......questa la ragione alla base della decisione del Ministero della Salute di portare la Basilicata... Vietati gliin entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, ...Il nuovo Dpcm conferma tutte le restrizioni previste in quello precedente e ne applica anche altre in particolare per i servizi alla persona: è stata confermata la linea del rigore. Sarà valido dal 6 ...Vietato consumare cibi e bevande all'interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione e nelle loro adiacenze. Dalle 5 alle 22 è consentita solo la vendita con asporto di cibi e bevande. C ...