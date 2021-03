Spostamenti tra regioni vietati: il testo del decreto legge (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto del governo Draghi: confermato il divieto di visite nelle zone rosse. No a ristoranti aperti la sera. Al lavoro per il nuovo Dpcm. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primodel governo Draghi: confermato il divieto di visite nelle zone rosse. No a ristoranti aperti la sera. Al lavoro per il nuovo Dpcm.

infoitinterno : Nuovo Dpcm Draghi di marzo | spostamenti tra regioni | coprifuoco | negozi Oggi la firma | regole e dubbi - twittmta : RT @LiveSpinoza: I capelli di Noemi servono a ricordarci che non sono consentiti gli spostamenti tra comuni. [@Il_Brillante] - serenel14278447 : Dpcm: ecco le nuove regole su spostamenti, seconde case, negozi, mascherine. Scuole chiuse in zona rossa, in aranci… - AhiMaria1 : @Ilconservator Gli spostamenti sono vietati solo tra regioni! - white___lines : RT @LiveSpinoza: I capelli di Noemi servono a ricordarci che non sono consentiti gli spostamenti tra comuni. [@Il_Brillante] -