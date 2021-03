Spostamenti tra regioni vietati: il testo del decreto legge (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto del governo Draghi: confermato il divieto di visite nelle zone rosse. No a ristoranti aperti la sera. Al lavoro per il nuovo Dpcm. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Gabriella Lax - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primodel governo Draghi: confermato il divieto di visite nelle zone rosse. No a ristoranti aperti la sera. Al lavoro per il nuovo Dpcm.

zazoomblog : Spostamenti tra regioni vietati: il testo del decreto legge - #Spostamenti #regioni #vietati: #testo - activist_truth : @antoguerrera Hai proprio ragione. Il blocco di spostamenti tra regioni aiuterà ma il vaccino è l’unica via d’uscita. - Eh__tweet : RT @Eh__tweet: @diceNiNi ' Nuove disposizioni per gli spostamenti tra regioni, tra comuni e all'interno dello stesso comune: 1. Io nun te c… - Eh__tweet : @diceNiNi ' Nuove disposizioni per gli spostamenti tra regioni, tra comuni e all'interno dello stesso comune: 1. Io… - paolorm2012 : Dpcm e nuove regole: spostamenti, seconde case, negozi, mascherine. Sulle scuole decidono le regioni -