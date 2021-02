Spostamenti nelle seconde case fuori regione o in zona arancione | le regole | cosa si può fare e cosa no

ErasmoPartenope : RT @AndFranchini: Nuovo Dpcm Draghi, la riapertura palestre slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case - lucabattanta : RT @AndFranchini: Nuovo Dpcm Draghi, la riapertura palestre slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case - manu_etoile : RT @MariaRo51490621: Nuovo Dpcm, la riapertura di palestre e cinema slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case in «arancione scuro»… - AndFranchini : RT @AndFranchini: Nuovo Dpcm Draghi, la riapertura palestre slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case - AndFranchini : Nuovo Dpcm Draghi, la riapertura palestre slitta. Vietati gli spostamenti nelle seconde case -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti nelle

Il Sole 24 ORE

... l'aumento dei contagi, dopo pochi giorni, porta automaticamente all'aumento dei ricoverati... Così come i divieti ditra regioni sono necessari a evitare che un focolaio si allarghi e ......per il 'principio di precauzione' e secondo le indicazioni tecnico - scientifiche contenute... nonchè all'interno del medesimo salvo che per glimotivati da comprovate esigenze ...Nella zona arancione scuro e nella fascia rossa è vietato andare nelle abitazioni dove non si è residenti. Come comportarsi, zona per zona ...Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo decreto del governo Draghi: confermato il divieto di visite nelle zone rosse. No a ristoranti aperti la sera. Al lavoro per il nuovo Dpcm ...