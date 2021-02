Sport sotto shock, grave incidente per il super campione (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ore di ansia per la vita del campione, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Alle sette e venti di ieri mattina stava viaggiando con la sua auto lungo la Blackhorse Road, la strada che attraversa la zona residenziale di Rancho Palos Verdes, non lontano da Los Angeles. Tiger Woods, 45 anni, avrebbe perso il controllo della vettura, un Suv Genesis Gv80 della Hyundai. Non è ancora chiaro per quale motivo. In quel tratto la striscia di asfalto è stretta e segnata da diverse curve. La macchina di Woods si è capottata e ha terminato la corsa su una fiancata, tra gli arbusti e i cespugli. L’atleta era da solo. Le squadre di soccorso hanno faticato per tirarlo fuori dall’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con attrezzature speciali. Woods è stato traSportato in ospedale con numerose ferite, anche «gravi». Per un ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Ore di ansia per la vita del, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi. Alle sette e venti di ieri mattina stava viaggiando con la sua auto lungo la Blackhorse Road, la strada che attraversa la zona residenziale di Rancho Palos Verdes, non lontano da Los Angeles. Tiger Woods, 45 anni, avrebbe perso il controllo della vettura, un Suv Genesis Gv80 della Hyundai. Non è ancora chiaro per quale motivo. In quel tratto la striscia di asfalto è stretta e segnata da diverse curve. La macchina di Woods si è capottata e ha terminato la corsa su una fiancata, tra gli arbusti e i cespugli. L’atleta era da solo. Le squadre di soccorso hanno faticato per tirarlo fuori dall’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco con attrezzature speciali. Woods è stato traato in ospedale con numerose ferite, anche «gravi». Per un ...

Agenzia_Ansa : Tiger Woods coinvolto in incidente automobilistico. Il campione di golf è sotto i ferri, molteplici le fratture all… - stefanoscorpio : @NuovoNando @Gazzetta_it Una volta era la Gazzetta dello sport e credo che sia stata la migliore sotto tutti gli as… - milansette : Milan, Ibrahimovic sotto accusa: anche Berlusconi all'attacco - OA_Sport : America’s Cup, Francesco De Angelis: “L’assenza di allenamento sotto pressione per New Zealand potrebbe incidere” –… - markorgull : @TheRub14 Ruben, se mai ci vanno mai i nostri impareranno a giocare in Champions. Rinunciare subito per evitare di… -