Sport italiano in lutto, promessa del ciclismo muore a 17 anni: fatale lo schianto con un mezzo pesante (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Che tristezza, che strazio! Speriamo che queste continue batoste ci sIano di insegnamento! Si fa sempre troppo poco per la sicurezza sulla strada. Ci vogliono leggi e pene più severe! La fondazione Scarponi sta facendo tantissimo, ma serve più visibilità mediatica, e serve l’aiuto della politica. Impariamo da paesi che sono più avanti di noi. Ciao Giuseppe, ci batteremo per te!”. E ancora: “In Italia ci sono oltre 33 milioni di patentati ma se fanno un sondaggio troveranno meno del 1 per cento di lettori.Chi lo ha scritto ha sempre messo al primo posto la sicurezza nelle sue scelte, e in fondo la velocità, il problema è che gli utenti della strada per comodità hanno ribaltato il concetto. prima la velocità poi la sicurezza. su questo si deve lavorare culturalmente, per tutti gli utenti della strada”. Solo tanto dolore tra chi commenta la scomparsa di Giuseppe Milone, 17 ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Che tristezza, che strazio! Speriamo che queste continue batoste ci sIano di insegnamento! Si fa sempre troppo poco per la sicurezza sulla strada. Ci vogliono leggi e pene più severe! La fondazione Scarponi sta facendo tantissimo, ma serve più visibilità mediatica, e serve l’aiuto della politica. Impariamo da paesi che sono più avanti di noi. Ciao Giuseppe, ci batteremo per te!”. E ancora: “In Italia ci sono oltre 33 milioni di patentati ma se fanno un sondaggio troveranno meno del 1 per cento di lettori.Chi lo ha scritto ha sempre messo al primo posto la sicurezza nelle sue scelte, e in fondo la velocità, il problema è che gli utenti della strada per comodità hanno ribaltato il concetto. prima la velocità poi la sicurezza. su questo si deve lavorare culturalmente, per tutti gli utenti della strada”. Solo tanto dolore tra chi commenta la scomparsa di Giuseppe Milone, 17 ...

matteosalvinimi : Buonanotte con le spettacolari immagini del Tricolore che sventola nei cieli di #Cortina2021. Un grazie ai paracadu… - NicolaPorro : L’esultanza del cotimoniere di #LunaRossa non è solo sport. È l’emblema di un orgoglio patrio ???? che vien fuori nei… - repubblica : Atletica, Larissa Iapichino come mamma Fiona e meglio di Heike Drechsler: 6,91 nel lungo: La figlia d'arte non solo… - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Azzurri Roma Sud Renzo Nostini a Edoardo Mangiarotti da sinistra… - Junior_Jr3_ : RT @mirkonicolino: Nominati 39 sottosegretari del governo #Draghi, nessuna delega allo Sport. Senza ministero e senza sottosegretario, il m… -