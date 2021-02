Spike Lee produrrà un nuovo film per Netflix, tutti i dettagli (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Spike Lee produrrà un nuovo film per la piattaforma di streaming Netflix, e il titolo è già tutto un programma: Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu. nuovo progetto all'orizzonte per Spike Lee, che lo vedrà collaborare nuovamente con la piattaforma di streaming Netflix. Questa volta però sarà in veste di produttore per il film Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu, diretto da Stefon Bristol. Come riporta anche Variety, Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu sarà scritto da Hank Woon (Future Sex, It Came From The Desert) con in collaborazione con Bristol, e sarà ambientato nell'Africa degli anni '20. Al centro delle vicende della pellicola, il personaggio titolare, Gordon Hemingway, "un solitario pistolero afroamericano ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 febbraio 2021)Leeunper la piattaforma di streaming, e il titolo è già tutto un programma: Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu.progetto all'orizzonte perLee, che lo vedrà collaborare nuovamente con la piattaforma di streaming. Questa volta però sarà in veste di produttore per ilGordon Hemingway & The Realm of Cthulhu, diretto da Stefon Bristol. Come riporta anche Variety, Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu sarà scritto da Hank Woon (Future Sex, It Came From The Desert) con in collaborazione con Bristol, e sarà ambientato nell'Africa degli anni '20. Al centro delle vicende della pellicola, il personaggio titolare, Gordon Hemingway, "un solitario pistolero afroamericano ...

