'Spider - Man 3', Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon svelano le prime foto del nuovo cinecomic (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continuano le riprese 'Spider - Man 3' , nuovo capitolo prodotto dai Marvel Studios con Jon Watts ancora alla regia. Dopo alcuni mesi, il lavoro sul set terminerà a marzo, e finalmente sono state ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Continuano le riprese '- Man 3' ,capitolo prodotto dai Marvel Studios con Jon Watts ancora alla regia. Dopo alcuni mesi, il lavoro sul set terminerà a marzo, e finalmente sono state ...

team_world : Durante la notte sono successe cose... #SpiderMan3 - FL1VK3R : MA IN CHE SENSO SPIDER MAN 3 AOOOOOOO - farawayaz : RT @team_world: Durante la notte sono successe cose... #SpiderMan3 - SilviaMirizio : io il nuovo film di spider man lo chiameri home for clowns: circurs!! #SpiderMan3 - matteodessilani : Cose come la campagna social di Spider Man 3 sono alla base del motivo per cui l'MCU macina miliardi e continuerà a… -