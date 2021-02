Spider-Man 3 | Tom Holland rivela nuovi dettagli

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) L‘attore Tomanticipa in esclusiva alcunisul prossimo capitolo Marvel di-Man 3. Una strabiliante scena di combattimento in super stile marvel Continuano le riprese del nuovo capitolo di-Man 3 diretto da Jon Watts e prodotto dai Marvel Studios. In attesa della sua uscita, l’attore protagonista Tomhato in esclusiva in una recente intervistacontenuti in una scena pronta a stupire i futuri spettatori.-man 3: Tome la scena di combattimento Dopo la diffusione via social in anteprima di alcune immagini in esclusiva del nuovo capitolo di-Man 3, Tomin un intervista rilasciata, afferma di aver ...

team_world : Durante la notte sono successe cose... #SpiderMan3 - team_world : È ufficiale: il vero titolo di #SpiderMan3 è #SpiderManNoWayHome. Il film con Tom Holland e Zendaya è atteso per Na… - annanephilim : RT @BlackxOlsen: MA PORCA PUTTANA, ASPETTIAMO NOTIZIE DI SPIDER MAN E QUESTI SE NÈ ESCONO CON LA DATA DI LOKI COSÌ A CAZZISSIMO, STREAM LOK… - MegaNerd__ : Dopo gli scherzi dei protagonisti, ecco finalmente svelato il titolo del terzo film su #SpiderMan, con Tom Holland… - infoitcultura : Spider-Man 3: ecco il titolo ufficiale del nuovo film con Tom Holland -

Ultime Notizie dalla rete : Spider Man

Lui protesta e nel frattempo passano davanti a un tabellone su cui, mentre parte la classica musichetta, sta scritto:- No Way Home . E il tweet è accompagnato dalla scritta "Questo ...Condividi Tweet Email Condividi Dopo le trollate di Tom Holland , Zendaya e Jacob Batalon che, in occasione della diffusione delle prime immagini di3, avevano scherzato su improbabili titoli del film, finalmente è stato svelato che il titolo ufficiale della terza pellicola dedicata all'Arrampicamuri è: No Way Home . ...In concomitanza con l’arrivo di PS5, invece, c’è stato il lancio di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, espansione standalone del precedente, che apre ulteriormente le porte a un seguito delle vicende ...Ricordiamo che l’uscita di Spider-Man: No Way Home è attualmente prevista per dicembre 2021 Tom Holland ha annunciato il titolo ufficiale del nuovo film di Spider-Man, la cui uscita è prevista per dic ...