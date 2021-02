Spider-man 3 | i protagonisti svelano alcuni scatti esclusivi del cinecomic

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tom Halland (Peter Parker), Zendaya (MJ) e Jacob Batalon (Ned),del novo film-man 3, hanno svelato con un post sui rispettivi Social le prime foto del nuovoche li ritraggono in delle scene specifiche all’interno della pellicola. Le riprese stanno per essere ultimate, in realtà sarebbero già dovute essere terminate, ma il Covid-19 le ha fatte slittare di diverse settimane e sembrerebbe che dovrebbero ufficialmente concludersi nel mese di marzo. Non sono nuovi a questi piccoli “spoiler” i tre ragazzi: Tom Halland aveva pubblicato uno scatto dal set e questo non risale a troppo tempo fa. In questo caso, come viene riportato anche sul sito ‘tgcom24‘, ognuno dei tre attoriha pubblicato uno scatto diverso sui rispettivi profili Social, anche se sembrano essere stati tratti dalla ...