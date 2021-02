Speranza: “Non possiamo allentare misure, nuovo dpcm dal 6 marzo”. Il video (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Speranza: “Non possiamo allentare misure, nuovo dpcm dal 6 marzo” Roma, 24 feb. (askanews) – Attenzione alta, soprattutto per le varianti, ma sguardo ottimista al futuro grazie ai vaccini. Così, il ministro della Salute Roberto Speranza nelle sue comunicazioni al Senato, le prime del governo Draghi, ha invitato alla prudenza, annunciando un nuovo dpcm valido dal 6 marzo al 6 aprile. “In questo ultimo miglio non possiamo abbassare la guardia, non ci sono oggi le condizioni per allentare le misure di contrasto alla pandemia”, ha detto. “Negli ultimi giorni cinque Regioni hanno segnalato la necessità di 25 zone rosse, alcune decise per l’insorgenza di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021): “Nondal 6” Roma, 24 feb. (askanews) – Attenzione alta, soprattutto per le varianti, ma sguardo ottimista al futuro grazie ai vaccini. Così, il ministro della Salute Robertonelle sue comunicazioni al Senato, le prime del governo Draghi, ha invitato alla prudenza, annunciando unvalido dal 6al 6 aprile. “In questo ultimo miglio nonabbassare la guardia, non ci sono oggi le condizioni perledi contrasto alla pandemia”, ha detto. “Negli ultimi giorni cinque Regioni hanno segnalato la necessità di 25 zone rosse, alcune decise per l’insorgenza di ...

FrancescoLollo1 : Un ministro della Repubblica non può e non deve mentire. Agli italiani #Speranza non ha raccontato la verità sul pi… - FrancescoLollo1 : Ha mentito agli italiani, avrebbe nascosto la verità all'Oms e ha fronteggiato in maniera disastrosa la pandemia. L… - NicolaPorro : Persino l'italiano più stimato d'Europa inasprisce i ?????????????? ???????? ??????????. E senza un'adeguata giustificazione... ??… - rontagnano : RT @DSantanche: Non sappiamo né quando né quanti #vaccini arriveranno. Non vediamo discontinuità con il #governo precedente. La smettano di… - AlleviLaura : RT @EmeParonzini: #Speranza dice che non si possono allentare le restrizioni prima della fine della campagna vaccinale, considerando l'effi… -