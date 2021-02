Sottosegretari Draghi, Sasso (Lega): “Scuole in sicurezza e maggiore dignità per tutto il personale, priorità del mio mandato” [INTERVISTA] (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rossano Sasso, deputato della Lega, è il Sottosegretario all'Istruzione. Il deputato pugliese sarà accanto al ministro Patrizio Bianchi. A Orizzonte Scuola, l'esponente leghista, racconta le sue prime emozioni dopo l'ufficalità della nomina. L'articolo Sottosegretari Draghi, Sasso (Lega): “Scuole in sicurezza e maggiore dignità per tutto il personale, priorità del mio mandato” INTERVISTA . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Rossano, deputato della, è ilo all'Istruzione. Il deputato pugliese sarà accanto al ministro Patrizio Bianchi. A Orizzonte Scuola, l'esponente leghista, racconta le sue prime emozioni dopo l'ufficalità della nomina. L'articolo): “inperildel mio

