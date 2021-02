Sony annuncia uno State of Play per il 25 febbraio: ecco cosa possiamo aspettarci (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Sony ha colto tutti i suoi fan di sorpresa annunciando un nuovo State of Play che si svolgerà domani, giovedì 25 febbraio. Il colosso nipponico coglierà l’occasione per fornire a tutti gli appassionati di gaming un importante aggiornamento su 10 giochi che usciranno su PlayStation 4 e PlayStation 5 nel corso del 2021. La trasmissione comincerà alle ore 16 (alle 23 in Italia), durerà all’incirca 30 minuti e sarà ricca di informazioni, una caratteristica comune di questi eventi in streaming trasmessi da Sony. State of Play returns this Thursday! Tune in live at 2 PM PT/5 PM ET to see updates and deep dives for games coming to PS4 and PS5. Full details: https://t.co/qMFCMCuIGU pic.twitter.com/NjwB40YlU1 — ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 24 febbraio 2021)ha colto tutti i suoi fan di sorpresando un nuovoofche si svolgerà domani, giovedì 25. Il colosso nipponico coglierà l’occasione per fornire a tutti gli appassionati di gaming un importante aggiornamento su 10 giochi che usciranno suStation 4 eStation 5 nel corso del 2021. La trasmissione comincerà alle ore 16 (alle 23 in Italia), durerà all’incirca 30 minuti e sarà ricca di informazioni, una caratteristica comune di questi eventi in streaming trasmessi daofreturns this Thursday! Tune in live at 2 PM PT/5 PM ET to see updates and deep dives for games coming to PS4 and PS5. Full details: https://t.co/qMFCMCuIGU pic.twitter.com/NjwB40YlU1 — ...

